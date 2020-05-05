SON DAKİKA HABERİ: AVM'ler ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

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Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılacağı tarihi Cumhurbaşkanı Eroğan kabine toplantısının ardından açıkladı.

Erdoğan toplantıda; normaleşe dönme için atılacak adımları açıklamadan önce temizlik şartlarının sağlanması ve randevu ile çalışılmasını vurgulayarak koltuk sayısının yarısı müşreti konusunda dikkat edileceği belirtti.

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu şartlar kapsamında da; berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek." dedi.

