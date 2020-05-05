SON DAKİKA HABERİ: AVM'ler ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: AVM'ler ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? sorularının cevabını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Hubet Köşkü'nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıkladı. Buna göre Erdoğan, gerçekleşecek normalleşme adımlarını sıraladı. Peki kuaförler ne zaman açılacak? Berber ve kuaför açılış tarihleri, AVM'ler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

ntv.com.tr 05.05.2020 - 09:02

AVM.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılacağı tarihi Cumhurbaşkanı Eroğan kabine toplantısının ardından açıkladı. 

Erdoğan toplantıda; normaleşe dönme için atılacak adımları açıklamadan önce temizlik şartlarının sağlanması ve randevu ile çalışılmasını vurgulayarak koltuk sayısının yarısı müşreti konusunda dikkat edileceği belirtti. 

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu şartlar kapsamında da; berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek." dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...