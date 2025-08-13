SON DAKİKA HABERİ: Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI



Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra ise A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenilmişti.



Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'inm rüşvet aldığını iddia edip, üç farklı eyleme işaret etmişti.



Savcılık, bu eylmelerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması için dosyayı ayırmıştı.



Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürülmüştü.