SON DAKİKA HABERİ: Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı.

Ünlü avukatın, poliste ifade vermediği hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği öğrenildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Epözdemir'in pasaportuna da el konulmuştu.

Rezan Epözdemir'in Levent'teki iş yerinde emniyet güçleri arama yapmıştı.

Epözdemir'in o günden bu yana emniyetteki işlemleri sürüyordu.

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

'nin konuştuğu kritik davaların avukatı Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardımla suçlanıyor.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra ise A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenilmişti.

Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'inm rüşvet aldığını iddia edip, üç farklı eyleme işaret etmişti.

Savcılık, bu eylmelerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması için dosyayı ayırmıştı.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürülmüştü.

Rezan Epözmedir kendisini savundu

