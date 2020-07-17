SON DAKİKA HABERİ: Ayasofya'da ilk cuma namazına 500 kişi alınacak

SON DAKİKA HABERİ: Ayasofya'da 24 Temmuz cuma günü, tarihi an için 500 kişi alınacak. İlk namazı da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

17.07.2020 - 12:08

SON DAKİKA HABERİ: Ayasofya'da ilk cuma namazına 500 kişi alınacak

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Danıştay kararı uyarınca,yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'da, 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazın programı netleşmeye başladı.

Bu kapsamda Ayasofya'daki ilk cuma namazı için 500 kişi alınacak. Cami dışarısında yaklaşık 20 bin güvenlik gücü görev alacak ve arama tarama alanları kurulacak. 

İlk namaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş idaresinde gerçekleşecek.  

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