Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

Aydın 'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaralanan 2 pilotun hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı - 1

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.

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