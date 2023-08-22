Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.

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