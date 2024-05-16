SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S’nin ifadeleri doğrultusunda, 3 sivil ile 1 komiser daha bu sabah gözaltına alındı. Geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser dün gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
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Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.”

3 SİVİL VE 1 KOMİSER DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da soruşturma kapsamında bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

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EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

"ANAYASAL DÜZENENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.

Uzmanlar yorumladı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın "kumpas" iddiası

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