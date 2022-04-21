SON DAKİKA HABERİ: AYM seçim yasasının iptal başvurusunu inceleyecek

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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim kanunun iptali için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Yüksek mahkeme, başvuruyu esastan inceleyecek.



Milletvekili Kanunu ve Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, geçen ay TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Bunun üzerine CHP, düzenlemenin bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hakimlerin ad çekme usulüyle belirlenmesi, mevcut kurulların üç ay içinde yeniden oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nı propaganda yasaklarından muaf tutan maddelerin anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

Düzenlemenin 5, 6, 11 ve 12'nci maddelerinin iptali isteniyor.

