SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi

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Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yönelik verdiği karara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi.



Gergerlioğlu'nun tekrar milletvekilliğine dönmesiyle hak ve hukukun yok sayıldığını ifade eden Bahçeli, ''Sebep olanlar utanmalıdır. Bu hesap elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır'' dedi.

Bahçeli yüksek mahkemenin kararının "terörizme destek" olduğunu savunarak, "Hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir'' diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir haber nedeniyle ''Terör propagandası yapmak'' suçlamasıyla hakkında dava açılan Gergerioğlu, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve milletvekilliği düşmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin "oy birliği" ile aldığı “hak ihlali” kararının ardından Gergerlioğlu, yeniden milletvekili görevine döndü.

