SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den çoklu baro açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: MHP Lİderi Devlet Bahçeli, "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir" açıklamasını yaptı.

08.07.2020 - 19:49 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 20:09

SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den çoklu baro açıklaması

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Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Temennim 25-26 Temmuz’da yapılacak CHP’nin 37’inci Olağan Büyük Kurultay’ında, bu partinin tepesine musallat olmuş ne idüğü belirsiz şahısların Cumhuriyet, Atatürk ve bağımsızlık sevdasıyla kalpleri çarpan sağduyulu CHP’liler tarafından tasfiye edilmeleridir.

Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir.

Mecburi bir hal alan sosyal medya yasası çıkasıya kadar tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır."

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