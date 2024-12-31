SON DAKİKA HABERİ | Bahçeli'den DEM Parti'nin Öcalan'la görüşmesine ilişkin açıklama

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ KAÇINILMAZ"



Bahçeli, yeni şartlar ve dönüşen konjonktürde, Türkiye karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak’ın kuzeyiyle birlikte Fırat’ın batısı ya da doğusunda tutulmasının hayal olduğunu belirtip, terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Terör örgütünün bölgede harekat ve manevra sahasının kalmadığına dikkat çeken Devlet Bahçeli, “Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur.” dedi.



“GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMALARI UMUT VERİCİ”



MHP lideri, Suriye’deki yeni yönetimin açıklamalarının umut verici olduğunu da ifade etti. Bahçeli, şöyle devam etti:



“Ne yurt içinde ne de yurt dışında teröre kesinlikle ödün verilmeyecektir.



Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini dirayet ve cesaretle icra etmektedir, buna da devam edecektir.



Geldiğimiz bu aşamada Kürt kardeşlerimiz oynanan kanlı oyunun içyüzünü okumuş, hıyanetin azılı figüranlarını tanımış, emperyalizmin cinayet kampanyasını görmüştür.



Bu nedenle bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür.



Türk ile Kürt’ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir hevestir.



Türk milleti bu ihanete boyun eğmeyecektir.”