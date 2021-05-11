SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den İsrail'e tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.



Bahçeli, "İsrail karanlık yüzünü karanlık yönünü bir kez daha üstelik pervasızca gösterime çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.