SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den İsrail'e tepki

MHP lideri Bahçeli, Filistin'e yönelik saldırıları üzerinden İsrail'e tepki gösterdi, "Yaptıklarının bedelini ödemelidir" dedi.

11.05.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 17:02

SON DAKİKA HABERİ: Bahçeli'den İsrail'e tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.

Bahçeli, "İsrail karanlık yüzünü karanlık yönünü bir kez daha üstelik pervasızca gösterime çıkarmıştır"  ifadelerini kullandı.

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