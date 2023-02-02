SON DAKİKA HABERİ: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi:1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi! İstanbul Bahçelievler D-100 yan yolda İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, alışveriş merkezi yakınındaki yolcuların bulunduğu durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İETT resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Durakta bekleyen bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, gelen otobüsün duramayarak durağa girdiği ve minibüse çarparak durduğu görülüyor.