imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. İkili ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyulan üzüntü ifade edildi. Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile 'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...