SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar corona virüse yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüse yakalandığını duyurdu. Bakan Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Haberler 06.02.2022 - 18:40 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 18:59

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar corona virüse yakalandı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YAKALANMIŞTI

Ukrayna ziyaretleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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