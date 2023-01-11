SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi ile Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiğini bildiren Akar, sağlanan girişimin aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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