SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar ve komutanlar sıfır noktasında

son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.



Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde aldı.



Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Akar ve Komutanların, 2’nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki faaliyetlerine ilişkin görüntüler...#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PCyDmehnHo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020