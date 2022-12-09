SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar: Yılbaşından bu yana 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sınır güvenliği ve terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellendi.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yıl başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.

KİMYASAL SİLAH İDDİASI

TSK, kimyasal silah-mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte ve kullanmamaktadır. Envanterde anlaşmarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulunmuyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI

Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan teröristlere karşı müdamaha beklemesin. Bir operasyon teknik, taktik ve matematik konusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yerde ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Beklentimiz Yunan siyasi ve askeri şahısların kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleridir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...