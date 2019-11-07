SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi. Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını bildirdi.

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan CNN International televizyonuna verdiği demeçte DAEŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbarat alanInda iş birliği yaptığını bildirdi.

Hulusi Akar, operasyon öncesinde iki ülkenin ordusunun bilgi alişverişi yaptığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı, soru üzerine Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütleriyle bağlantısı olmadığının altını çizdi.

Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'de tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini de söyledi.

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