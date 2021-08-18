SON DAKİKA HABERİ... Bakan Akar: Mehmetçik için her türlü önlemi aldık

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Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından tahliye ediliyor.

Ülkedeki gelişmelerle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi. Durumun şu anda sakin olduğunu söyleyen Akar, "Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kabil Havalimanı'nda görev yapan Mehmetçiğin güvenliğini ön planda tuttuklarını söyleyen Akar, "Mehmetçiğin güvenliğine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Akar, şunları söyledi: Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız.

Son 2 günde 62 uçuş yapıldığını söyleyen Akar, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek" dedi.



