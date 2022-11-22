SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirten Bakan Akar, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi. S-400'ün kurulumuna ilişkin ise "S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

Bakan Akar,  S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye konuştu.

SADAT ile ilgili iddialara da cevap veren Akar, "SADAT ile ilgili hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum bizim dışımızda bir hadise." ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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