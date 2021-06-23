SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Kabil Havaalanı açıklaması

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ABD ve NATO’nun çekilme kararı sonrasında Afganistan’ın geleceği merak konusu.



Türkiye, yarın ABD'den gelecek bir heyeti ağırlayacak. Yapılacak görüşmelerde Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetler ele alınacak.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı. kardeşlerimizin güvenligine ve refahına katkıda bulunmak" diyen Akar, bölgede Türk askeri bulunduğunu hatırlattı.

Akar, "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde şu anda bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

"BİR ARAYIŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Konuyla ilgili diğer ülkelerle temasların sürdüğüne işaret eden Akar, "Beraber bir arayış içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak ve bir plan haline dönüşecek" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Türkiye ile Afganistan'ın yüzyıllara dayalı tarihi-kültürel ilişkileri olduğunu kaydeden Milli Savunma Bakanı, "Oradaki kardeşlerimizin rahat, huzur ve güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülktelerle birlikte elimizden gelen gayreti gösterdik. Özellikle son 6 yılda da kabil havaalanının işletilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik" dedi.

Söz konusu havalimanının Afganistan'ın günlük hayat bakımından, ticari bakımdan, sosyal bakımdan çok önemli bir nokta olduğuna işaret eden Akar, "Bu noktanın çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Biz de şu anda da oradaki işletmeyi yapan ülke olarak çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Akar, ABD'li heyetle yapılacak görüşmenin de bu çerçevede yapılacağının altını çizdi.

MKE'YE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ

Bakan Akar, MKE'nin anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin yasa teklifine de değindi. Kurumun, savunma sanayiinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Uzmanların ve bu işi bilenlerin de belirttiği gibi mevcut yapısı ile hantal yapısı ile gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeleri sağlaması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız MKE'nin modern bir yapıya kavuşması bu hantal yapıdan kurtulması rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize hizmet etmesi."

ÖZELLEŞTİRME YOK

Akar, özelleştirme olmayacağını çalışanların özlük haklarının korunacağını da dile getirdi.

KARADENİZ'DEKİ GERGİNLİK



Bakanın gündeminde Karadeniz'de yaşanan Rusya-İngiltere gerilimi de vardı. Rusya, Kırım yakınlarındaki bir İngiliz Donanması destroyerine karşı "uyarı atışlarında" bulunduğunu duyurmuştu. İngiltere ise Rusya'nın kendisine uyarı ateşi açtığını reddetmişti.



İki tarafın açıklamalarında farklılıklar olduğunu dile getiren Akar, "Bu işin gerçeği nedir bu konuda arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki saatlerde netleşecektir. Takip ediyoruz" dedi.