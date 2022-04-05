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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Mariupol'da tahliye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivil ve yaralı Türk vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik açıklama yaptı.

Haberler 05.04.2022 - 12:22

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Mariupol'da tahliye açıklaması

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da gazetecilerin Ukrayna’daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz” açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şu açıklamaları yaptı:

“Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle ’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz”

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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