SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak: Yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüs salgınının küresel ekonomiye etkisine karşın Türkiye'nin bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağını düşündüklerini söyledi.

TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Covid-19 krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.

Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...