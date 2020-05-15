SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı getirdik

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 nedeniyle "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 15.05.2020 - 21:19

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