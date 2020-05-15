SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı getirdik
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 nedeniyle "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık" açıklamasında bulundu.
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