SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin yakın çalışma arzusu var

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" açıklamasını yaptı. Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rus uzmanlar Türkiye'de bulunmayacak. S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak" dedi.

31.05.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 17:05

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin yakın çalışma arzusu var

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