SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu açıkladı, Türk heyeti Rusya'ya gidiyor

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Rus heyetinin Ankara'daki temaslarının ardından bu kez Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gidecek.

Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelere değindi.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Önümüzdeki günlerde bizden bir heyet Rusya'ya gidecek. Rusya ile birlikte çalışarak ateşkesin kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.