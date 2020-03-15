SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı'nda tüm izinleri kaldırdık

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



"Tüm misyonlarımızdan arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Corona virüs vakalarının yoğun ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir nöbetçi hat açtık. Vatandaşlarımıza yurt dışında verdiğimiz hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz.

Randevu sistemiyle gelip vatandaşlarımız tüm hizmeti alıyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızla temasımız devam ediyor.

İtalya kimsenin girmesine-çıkmasına izin vermiyor.

Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz."

KÜTÜPHANELER 14 GÜN BOYUNCA KAPALI OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak" açıklamasını yaptı.





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...