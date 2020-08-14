SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Oruç Reis gemimizi taciz gibi adımlar karşılığını alır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi. İki mevkidaş görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" dedi.



Fransa'yı Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle de uyaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması lazım" şeklinde konuştu.

İsrail-BAE anlaşmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, Bu anlaşma Filistin davasına hizmet etmiyor. Filistin'i zayıflatmak için oyun çeviriyorlar. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor" dedi.

İsviçre ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İkili ticaret hacmimiz geçen yıla göre, pandemiye rağmen yüzde 30 arttı" açıklaması yaptı.

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