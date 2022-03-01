SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

Haberler 01.03.2022 - 23:20 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 23:39

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

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