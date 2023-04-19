SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da nihai ateşkes için her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, yarın ateşkese varılmasını beklediklerini söyledi. Bakan Çavuoğlu, "Sudan'da kapalı olan hava sahası açılınca da isteyen vatandaşları ülkeye getireceğiz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması
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