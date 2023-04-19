SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması: Yarın dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz

Son dakika haberi! Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

Sudan'daki ordu ile HDK arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İki taraf da bizim kardeşimiz. Neden burada taraf tutalım? Her iki tarafla da çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı vekili ile de HDK komutanı ile de görüşüyoruz. Savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer, yarın tutulacak. Çünkü yarın arife, ertesi gün bayram. Vatandaşlarımıza da çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde ateşkes garantiye alınıncaya kadar kalsınlar. Yeme, içme ne ihtiyaçları varsa büyükelçiliğimize bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz. Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık, dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz." diye konuştu.



Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin, vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesi için kendilerinden yardım istediğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Neden biliyor musunuz? Pandemi döneminde 145 ülkeden 100 bin vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik. Afganistan'da Taliban gelince büyük panik vardı. Sadece kendi vatandaşlarımızı değil birçok ülkenin vatandaşını tahliye ettik. Ukrayna savaşında soydaşlarımızı burnu kanamadan ülkemize getirdik de ondan. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke. Deprem oldu, Japonya Dışişleri Bakanı ardı. 'Irak-İran Savaşı'nda Tahran'dan bizim vatandaşlarımızı kurtardınız. 12 sene önceki depremde ilk gelen siz oldunuz. Bunu unutmayız.' dedi. En büyük destek vatandaş bakımından Japonya'dan geldi. Türkiye her zaman darda kalanların yanında olmuş bir ülkedir."

