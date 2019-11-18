SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Netice alamazsak gereğini yapacağız

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle;

“Gürültü niye koptu, niye bize karşı oldular? Burda büyük bir oyunu bozduk. İsrail’in desteklediği Fransa’nın başını çektiği ülkeler terör devleti kurmak istiyordu bunu bozduk.

Demografi temizliğini biz yapmadık. İnsanlar evlerine dönmelidir. YPG ideolojik temizlik yapmıştır.

(ABD ve Rusya ile mutabakat) Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. Gereğini yaptılar mi hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım.

Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin yerini o gösterdi. Azez'de yakaladık, Türkiye'de değil.



Suriye’ye petrol için gitmedik, petrol için giden ülkelerin yanlışlıklarına düşecek değiliz.



(ABD ile ilişkiler) Gittik. Zor şartlarda bile diyalog devam etmeli. Her konuyu çözdük demiyoruz ki. S-400 konusunda bir çözüme ulaştık da demiyoruz. İki lider de söyledi, görüşmeye devam edeceğiz dedi. Sorunu çömeliyorsanız görüşmeye devam edeceksiniz, bıçak gibi kesecek değilsiniz.



(AB süreci) AB sürecinde bizim tarafımızda bir sapma yok. Vize serbestisi konusunda 6 kriter kaldı. Cumhurbaşkanımız bu 6 kriterin yerine getirilmesi talimatını verdi. Bunlardan biri Terörle Mücadele Kanunu, terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ne yapılabilir buna bakılacak."