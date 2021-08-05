Bakan Dönmez'den 'Kemerköy Termik Santrali' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" dedi.



"STANDARTLARA AYKIRI BİR EMİSYON TESPİTİ YAPILMADI"

"Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun, orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" diyen Dönmez, "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı" diye konuştu.

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