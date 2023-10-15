SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. ABD tarafından gelen talep üzerine yapılan görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ile Gazze’deki insani durumun ele alındığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

ABD tarafından gelen talep üzerine yapılan görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ile Gazze’deki insani durumun ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, her iki bakanın, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin de izlenimlerini paylaştıkları kaydedildi.

Bakanların ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştükleri ifade edildi.

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