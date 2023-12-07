SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan ABD'ye gidecek

Son dakika haberi! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Gazze temas grubu, yarın ABD'ye gidecek. Temas grubunun içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor.

Fidan ve beraberindeki Gazze temas grubu üyelerinin Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması konuları ele alınacak, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

Gazze temas grubu geçtiğimiz hafta da New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Wang Yi ile bir araya gelmişti.