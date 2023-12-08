SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konulu temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gidecek.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
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Son dakika haberi! İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Gazze temas grubu, bugün ABD'ye gidiyor. Temas grubunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor.

Fidan ve beraberindeki Gazze temas grubu üyelerinin Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması konuları ele alınacak, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

Gazze temas grubu geçtiğimiz hafta da New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Wang Yi ile bir araya gelmişti.

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