SON DAKİKA HABERİ... Doktora gözaltı talimatı iddiası: Bakan Gül'den savcı için inceleme izni

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Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia iddia edilen savcı için HSK inceleme başlatacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün savcı M.B. hakkında HSK'ya inceleme izni verdiği bildirildi.

Olay Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yaşandı.



Hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel'in odasına girip muayene olmak istedi. Ancak Günel başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı. Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.



Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi. Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.



Tekne, "Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.