SON DAKİKA HABERİ: Bakan Güler NTV'ye konuştu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NTV'ye Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunu değerlendirdi.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ OPERASYONU



Bakan Güler, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Karabağ'daki ayrılıkçı güçler bir günde teslim oldu." dedi.



TERÖRLE MÜCADEDE OPERASYONLARI



Terörle mücadele ve Suriye'deki operasyonlar hakkında da soruları yanıtlayan Bakan Güler, barınakların ve sığınakların tek tek imha edildiğini ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Suriye'deki operasyonlara ilişkin ise, "Suriye'de tam güvenlik sağlanmadan oradan çıkmamız düşünülemez" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DAKİ FELAKET



Libya'daki deprem felaketine ilişkin de felaketin ardından yardıma giden ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Bakan Güler, yardımların süreceğini söyledi.



İSVEÇ'İN NATO'YA ONAY SÜRECİ

İsveç'in yasal değişiklikler yaptığını ancak bunun tek başına bir anlam ifade etmediğini kaydetti. İsveç'te gerçekleştirilen provakatif eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin de altını çizen Bakan, "İsveç'in NATO'ya üyeliğinde son kararı TBMM verecek." dedi.