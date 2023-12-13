SON DAKİKA HABERİ: Bakan Güler: Yılbaşından bu yana 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde terörle mücadelede atılan adımla ve son durum hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Güler, "Yurt içi ve sınır ötesinde, terörle mücadelede en başarılı dönemimizi yaşıyoruz." dedi.

Güler, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana da FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan 23 bin 971 kişinin ihraç edildiğini söyledi.

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