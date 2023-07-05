SON DAKİKA HABERİ: Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Güler ile Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.



Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.