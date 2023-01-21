SON DAKİKA HABERİ: Bakan Karaismailoğlu NTV'de

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Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

METRODA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje oldu.

Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hatla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL olacak, mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacak.

KAĞITHANE-HAVALİMANI ARASI NE KADAR SÜRECEK?

Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Avrupa'nın en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidelecek.

BAKIRKÖY-BAĞCILAR-GÜNGÖREN METRO HATTI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un Bakırköy-Bağcılar-Güngören metro hattı bu yıl içerisinde tamamlanacak.



AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI

Ankara'daki AKM-Gar-Kızılay metro hattını şubat ayında hizmete açacağız.

HIZLI TREN PROJELERİNDE SON DURUM

Hızlı trenin İstanbul Havalimanı'nda bir durağı olacak. Metroyla entegre edilecek. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya kadar gidilebilecek.

İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNU

İstanbul ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi ise 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları, ikinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi.

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU

Raylı sistem 3 milyon kişi, İETT 4,5 milyon, minibüsler 3,5 milyon yolcu taşıyor. Taksiler, bu yolcuların yalnızca yüzde 10'unu taşıyor. Sorun taksi sayısı değil, eğitim sorunu var. İstanbul'da şu an da 3 bin 200 taksi kullanıma alındı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

2023'te köprü ve otoyollara zam yapılmayacak. Karar yılın tamamını kapsayacak. Farkı devlet karşılayacak.



KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

Bizim Master Planımızda Kanal İstanbul var. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye tepki göstermişlerdi. Kanal İstanbul projesine de yine aynı şekilde karşı çıkıyorlar. Bu projede yapılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...