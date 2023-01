SON DAKİKA HABERİ: Bakan Karaismailoğlu NTV'de açıkladı: İstanbul Havalimanı Metrosu en hızlısı olacak

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu hem Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ile ilgili bilinmeyenleri hem de İstanbul'da yapımı süren metro inşatlarının son durumunu anlattı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

METRODA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

İstanbul Havalimanı Metrosu, dünyanın transit merkezine, dünyanın en büyük havalimanına bağlanacak bir hat. Açılacak olan ilk etabın uzunluğu 34 kilometre. Bu devasa bir uzunluk. Bunun devamında Gayrettepe tarafı 3,5 kilometre, havalimanından devam ettiğinizde Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ve Marmaray'a kadar uzanan tam 69 kilometrelik bir şehir içi devasa metro sistemi kuruyoruz. Rekorların kırıldığı bir proje. Diğer etaplar da tamamlanınca 69 kilometrelik bir uzunluğa ulaşacak. Yıl sonuna kadar tamamlanacak bu metro hattıyla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Sinyalizasyon sistemi tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Aselsan ve TÜBİTAK iş birliğiyle yapılan sinyalizasyon sistemi diğer metrolarda da kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Metroda engelli vatandaşlarımız da unutulmadı. Kabartma taşlardan, klavuz yollara, yüreyen merdivenlerden asansörlere kadar, ses sistemine kadar her şey düşünülerek inşa edildi. Engelli vatandaşları da buraya getirerek onların deneyimlemesini sağladık. Metroya geldiler ve hiçbir engel tanımadan seyahatlerini gerçekleştirdiler. Herkes için erişilebilir bir sistem kurduk.

METRO HATTININ GÜZERGAHI

Metro hattı bugün için Kağıthane istasyonundan başlıyor. Önümüzdeki Haziran ayına kadar biz bunu Gayrettepe'ye kadar getireceğiz. Gayrettepe'ye geldiğinde buradan Yenikapı, Taksim-Hacıosman metrosuyla entegre oluyor, ayrıca Zincirlikuyu'dan da metrobüse entegre olacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının Kağıthane istasyonu ile birbirini tamamlıyorlar.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI NE KADAR SÜRECEK?

Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Türkiye'nin en hızlısı dünyanın da sayılı metrolarından biri olacak. Normal şehir içi metrolarda maksimum hız 80 kilometredir ancak 40-50 kilometre arasında değişir. Burada 120 kilometreye çıkabileceğimiz güzergah var, ortalama hızı 90 kilometre olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada, Taksim'den Havalimanı'na 38 dakikada gidilebilecek.

İNŞAATI SÜREN METRO HATLARI



Şubat ayı içerisinde Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro hattını açacağız. Kazlı Çeşme-Sirkeci metro hattını ise Nisan-Mayıs gibi bitirmeye çalışıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Arnavutköy'den başlayıp, Kayaşehir'den geçerek Marmaray'a kadar uzanan 31 buçuk kilometrelik hattı da bu yıl hizmete alacağız. Altunizade Metrobüs İstasyonu ve Üsküdar-Ümraniye hattının Altunizade İstasyonu'ndan ayrılarak Ferah Mahallesi, Çamlıca ordan da Bosna Bulvarı'na kadar uzanan çalışmalarımız da 2024 yılında tamamlanacak. Yine İstanbul'un en büyük nüfus yoğunluğunun olduğu hatlardan bir tanesi Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy'ü sahile bağlayacak ve Kirazlı'ya entegre olacak hattıda bu yıl içerisinde bitirmiş olacağız.

NEDEN 'M' LOGOSU YERİNE 'U' KULLANILIYOR?

Aslında sadece M yok İstanbul'da. Tramvaylarda T var, Marmaray'ın ayrı bir logosu var. Burası da özellikle havalimanı metrosu olduğu için bu simegeyle yaptık. Bakanlığımızın yaptığı bütün işlerde U'yu kullanıyoruz. U'nun farklı renklerini kullanıyoruz. Karayollarında, havayollarında, denizyollarında da biz U'yu kullanıyoruz. Bir de kimin ne yaptığı ortaya biraz çıksın diye çünkü bir tarafta görevini ve sorumluluklarını yerine getiren bir yönetim var, diğer tarafta ise görevlerini yerine getirmeyip algı operasyonu yapmaya çalışan bir kesim var. Biz Türkiye'nin her yerinde yaptığımız bütün işlerde U harfini kullanıyoruz.

HIZLI TREN PROJELERİNDE SON DURUM

Hızlı trenin İstanbul Havalimanı'nda bir durağı olacak. Metroyla entegre edilecek. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya kadar gidilebilecek.

Havalimanı ve havalimanı ile metro istasyonunun ortasından da Ankara- İstanbul hızlı trenine bağlı olarak Gebze'den ayrılıp Sabiha Gökçen ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üstünden de devam ederek İstanbul Havalimanı'nda da bir istasyonumuz olacak. Bu istasyonla hem havalimanı entegrasyonu hem metroyla İstanbul entegrasyonu da sağlanmış olacak ve Arupa'ya giden bir ten olacak. İhale işlemleri şu an devam ediyor, bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlayıp inşaatlarına başlayacağız. İstabul-İzmir-Ankara hızlı tren çalışmaları devam ediyor. Bursa 2024 yılı sonunda hızlı trenine kavuşacak. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlayarak Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya ulaşım süresi 2 saate düşecek. Bu projenin ikinci etabı Balıkesir'e kadar devam edecek. Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren hattını Nisan ayına yetiştirmek için büyük çaba sarfediyoruz. Bu proje, Ankara-Sivas arasındaki yolculuk süresini 13 saatten 2 saate düşürecek kıymetli bir iş.

İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNU

20 yıl önce Türkiye genelinde araç sayısı 8,5 milyondu, şu anda 26 milyon araç var. Bir düşünün İstanbul'da Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim köprüsünün yapılmadığını kilitlenip kalırdı burası. Yapılan bu yatırımlar sayesinde Türkiye'de trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok çok daha az. Bu yatırımlar sonucunda 29 bin kilometrelik yol, 13 bin kilometrelik demiryolları hakikaten İstanbul'da yatırım yapmak lazım. Bu hareketliliğin önünde oluşabilecek sıkıntıları ortadan kaldırılabilmek için planlamalar yapmak lazım. Siz bir belediyeyseniz veya devletseniz ülkenizin, şehrinizin önüne çıkabilecek sorunları önceden hesaplayıp, görüp yatırımlar yapmanız lazım.Bugün İstanbul'da 270 kilometrelik metro hattı var, biz bakanlık olarak 100 kilometresini bitirdiğimizde yaklaşık 370 kilometrelik metroya ulaşmış olacak ve nefes aldırmış olacağız ama bu yeterli değil. Belediyenin de şu an yapmamakta direndiği metro hatlarını bir an önce bitirmesi lazım bununla 480 kilometreye kadar çıkıyor bu uzunluk. Bu 100 kilometrelik planlanmış olan raylı sistemin de bir an önce bitirilmesi lazımki, vatandaşlar işe, okula, şehre gittiği zaman seyahatlerinde buna yönelmesi lazım.



İstanbul'da raylı sistemleri günde 3 milyon kişi kullanıyor. İETT'yi de 4,5 milyon kişi kullanıyor. Bunları birbiriyle entegre etmek ve İETT filosunu kaliteli bir işletme yapmak lazım ve filonun sürekli yenilenmesi lazım. İstanbul'da her yıl 300 otobüsün yenilenmesi gerekiyor. Yaşanan otobüs arızaları, yolda kalan, kaza yapan otobüsler daha önce İstanbul'un gündeminde değildi. Bunlar çözüldüğü zaman vatandaş da trafikte uzun vakitler kaybetmeyip özel aracını terk ederek toplu taşımayı kullanacaktır. Başka türlü İstanbul kilitlenip kalır. Özellikle İstanbul'un olmazsa olmazı bu raylı sistem yatırımlarının bitirilmesi lazım.

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU

İstanbul'da toplu taşıma kullanan 15 milyon kişinin yalnızca yüzde 10'u taksi kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi teklifi kanuna aykırı. Taksideki sıkıntı taksi sayısı ile ilgili değil, tamamen işletme kalitesiyle ilgili bir sorun, eğitim sorunu var. Şoför hareketleri, şoförün davranışları sıkıntı olan bir konu. Kısa mesafe almama, gerekli hizmeti vermeme konusu. Bununla da birinci derecede ilgilenecek, denetleyecek kurum belediye. 3 bin 200 minibüs taksiye dönüştürülüyor bu şu an için İstanbul'un taksi ihtiyacını karşılayabilecek bir sayıdır. Bunun da dönüşümünü sağlamak belediyenin görevidir.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

2023'te köprü ve otoyollara zam yapılmayacak. Karar yılın tamamını kapsayacak. Farkı devlet karşılayacak.



KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

Bizim Master Planımızda Kanal İstanbul var. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye tepki göstermişlerdi. Kanal İstanbul projesine de yine aynı şekilde karşı çıkıyorlar. Bu projede yapılacak.