SON DAKİKA HABERİ: Bakan Karaismailoğlu NTV'nin sorularını yanıladı

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane Gayrettepe'ye uzanan devasal şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanını bulacak.

Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

İstanbul boğazından geçiş için binlerce gemi geçecek. Kanal İstanbul'la boğaz gemi trafiği ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir. Ortalama bir geminin günlük bekleme maliyeti 100 bin dolar. Bu parayı vermemek için bekleyip vermemek için Kanal İstanbul'dan beklemeden geçecekler. Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısında Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik liamanlarından birini yapacağız. 400 milyon yük yerleştirme kapasitesine sahip bir limanı orada inşa edeceğiz. Biz büyük düşünüyoruz.

ANKARA - İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN HATTI

Ankara - İstanbul hattına süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız.

ANKARA - TRABZON ARASI 4,5 SAATE İNECEK

Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon - Sarp arası 70 dakika, Trabzon - Samsun arası 2 saat ve Trabzon -Ankara arası ise 4, 5 saate inecek.

İSTANBUL - ANTALYA ARASI HIZLI TREN

İstanbul - Antalya arası 714 kilometre 4 saat 45 dakikaya inecek. İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar Isparta Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. 2 saat 15 dakikada 347 kilometrelik Eskişehir - Antalya arasını almış oluyoruz. Bu da şu an inşaatı devam eden Ankara İzmir hattında da Afyonkarahisar'da entegre olacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...