SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: 6 hastadan 5'inin durumu ciddi

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yaptı.

Bartın'da şu an takip edilen 3 hastanın olduğunu ve genel durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Koca, bu hastaların 3 gün içerisinde taburcu edilebileceğini söyledi. Durumu ciddi olan 6 hastadan 5'inin yanık hastası, diğer hastanın da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle uçak ambulansla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildiğini hatırlatan Bakan Koca, "6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte" açıklamasında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...