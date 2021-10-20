SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Corona virüsten son 24 saatte 214 can kaybı
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 214 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin" dedi.
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Haberler 20.10.2021 - 22:09| Son Güncelleme : 20.10.2021 - 22:13
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