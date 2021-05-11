SON DAKİKA HABERİ... Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.



Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

