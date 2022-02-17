SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Hasta olan maske takarak kendini izole etsin

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Avrupa’nın ardından Türkiye’de de pandemi önlemlerinde yeni adımlar yolda.



Kabine toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek hafta bir basın toplantısını yapacağını belirtti ve pandemiyle mücadelede yeni dönemin ilk sinyallerini verdi.

Bakan Koca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan kendisini korusun maskesini taksın. İzole etmiş olsun. Belirtiler artarsa hastaneye yatsın. Bundan sonra daha basite indirgemek gerekiyor" dedi.



Bakan şöyle devam etti: "Geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerekitğini daha net anlatan bir toplantı olacak. Maske ve test konusu dahil olmak üzere. Maskeyi nerede daha önemli takmamız gerektiğini anlatacağım."

"VAKALAR GEÇEN HAFTA PİK YAPTI"

Sağlık Bakanı, yeni vaka sayılarının geçtiğimiz hafta pik yaptığını ve ardından da düşüşün başladığını açıkladı.

Düşüşün önümüzdeki haftalarda daha da belirginleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, hastaneye yatışlarda yüzde 30, yoğun bakıma alınan hasta sayısında ise yüzde 15 azalma söz konusu.



"TURKOVAC'IN OMİCRON'A ÖZEL VERSİYONU GELİYOR"

Sağlık Bakanı yerli virüs aşısı Turkovac hakkında da önemli bilgiler paylaştI. Yerli aşının omicron varyantına özel hazırlanan versiyonu Mart ayı içinde tamamlanacak. Aşının gebeler ve çocuklar üzerindeki etkisi için çalışma da başlıyor.

Bakan Koca, şu ana kadar 800 bin doz Turkovac dağıtımı yapıldığını, gelecek hafta itibariyle ilçe hastalerinde, iki hafta içinde de aile hekimlerinde Turkovac uygulamasının başlayacağını söyledi.

