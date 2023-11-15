SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca Mısır'da açıklamıştı: Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'ndan geçecek 27 hasta ve 13 refakatçinin naklini bugün için planladık" demişti.
Gazzeli hastaları taşıyan uçak, Anakara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getiren uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan dün 22.00'de kalkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edildi. Saat 00.21'de Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde tedavi altına alınacak.
BAKAN KOCA'DAN GAZZELİ ÇOCUKLARA ZİYARET
Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne de ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.
Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.
Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.
MISIR SAĞLIK BAKANI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'ye tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.
Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.
Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:
"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."
Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.
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