SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı .Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları,



"Türkiye Covid-19 ile mücadelesinde henüz gönülleri müsterih edecek bir noktaya ulaşmadı.

Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

Avrupa ülkeleri ölüm oranlarında ön sıralarda yer alıyor. Türkiye vefat oranlarında 47. sırada yer alıyor.

Haziran ayında başlayan normalleşme eski hayat tarzımıza dönmek değil.

Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmadan korkmayız.

Sürpriz yok beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde.

Vaka sayımızın şiddetinde değişim var. Entübe hastamız artık daha az.Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616.



Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan.



İstanbul, Ankara ve Bursa için maskenin zorunlu olması bilim kurulunun önerisi oldu.

Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi.

Sürü bağışıklığı mantığı doğru değil.

LGS-YKS için ek tedbir olabilir. Sınav giriş-çıkış saatlerinde uygulanacak tedbir alınabilir."

Bakan Koca konuşmasına devam ederken, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu da açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.