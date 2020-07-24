SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca tarama testi sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberi!

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.

Koca daha sonra, "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" paylaşımında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...