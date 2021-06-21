SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Türkiye aşılama hızında en yüksek performansı gösterdi

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Covid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:



"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."



Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.

